Wolę się upewnić

Z Nicei zadzwonił stały klient, bo nie wiedział, co ze sobą zrobić. Kilka lat temu wyjechał z Polski, żeby na Lazurowym Wybrzeżu rozkręcić interes. Wyszykował mieszkanie pod krótkoterminowy najem, ale epidemia wymiotła turystów i lokal stoi pusty. Żeby stwierdzić, że w tej sytuacji nie warto brnąć w sypiący się biznes, tarocista rozłożył dla niego karty.

– Zobaczyłem w nich inne źródła zarobkowania. Doradziłem, że stabilność znajdzie gdzie indziej – tłumaczy Tom Shay’an. Warszawiak, przedstawia się jako tarocista i jasnowidz. Z klientami pracuje od 12 lat. Od czterech miesięcy zdalne sesje prowadzi nie tylko z tymi z oddali.

– Zapraszam do siebie do domu, ale wszyscy wolą rozmawiać przez telefon, nawet ci z Warszawy. Przez pierwsze dwa tygodnie epidemii zamarli z przerażenia i nikt się nie odzywał. Ale jak już się rozdzwonili na nowo, to do standardowych pytań dołączyły...