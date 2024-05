Fałszywy Bóg, który jest zupełnie podobny do prawdziwego poza tym, że się go nie dotyka, na zawsze uniemożliwia dostęp do prawdziwego.

Simone Weil

Uważaj, by duchowa praktyka nie stała się dla ciebie idolem – bo będzie przeszkodą w osiągnięciu Celu.

Sufi Uwajs al-Karni