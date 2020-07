Terapia Kościoła

W gabinecie nie pozwala do siebie mówić „ojcze”. Pacjent nie może po nim oczekiwać spowiedzi ani wspólnej modlitwy. „Powinien mieć świadomość, że nie będę go nawracał ani moralizował. Nie na tym bowiem polega terapia” – mówi ks. Jacek Prusak, jezuita, psychoterapeuta, teolog i publicysta „TP” w wywiadzie ze Sławomirem Rusinem.

To zastrzeżenia istotne, bo część osób zgłasza się do Prusaka właśnie dlatego, że jest księdzem. Wyobrażają sobie, „że wysłucham je jako terapeuta, a jako kapłan rozgrzeszę, pozwolę im na coś lub czegoś im zabronię, zwłaszcza jeśli ich religijność jest restryktywna albo zmagają się z nauczaniem Kościoła”. Tymczasem zadaniem terapeuty nie jest określanie tego, co jest dobre, a co złe, bo to nie rozwiąże psychicznego problemu.

Sporą szkodę widzi terapeuta w tym, że wielu księży wypowiada się na temat zdrowia psychicznego, nie mając ku temu żadnych...