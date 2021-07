Podkastowi Powszechnemu patronują...

Podkast Powszechny jest internetowym projektem najszybciej rosnącego tygodnika opinii w Polsce. Korzystamy z najwyższych standardów dziennikarskich wypracowanych przez „Tygodnik Powszechny”, by tworzyć program, który spełni wszelkie oczekiwania Słuchaczy i Słuchaczek.

Za Podkastem Powszechnym stoi doświadczenie blisko 80 lat pisma, jednak produkcją audio zajmujemy się od niedawna. Chcemy, by także pod względem technicznym Podkast utrzymywał wysoki poziom, dlatego postanowiliśmy założyć konto na Patronite. By móc utrzymać darmowy charakter Podkastu, a jednocześnie rozwijać go równolegle z rosnącą liczbą odbiorców.

Każda Państwa wpłata przyczynia się do rozwoju Podkastu Powszechnego i utrzymania jego darmowego charakteru.

Bohtareki i bohaterowie Podkastu Powszechnego to:

Izabela Grocholski

Ewa Malcher

Dziękujemy!