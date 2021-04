Płyn Lugola, ruska Cola

Świat usłyszał o niej pod koniec kwietnia 1986 r.: o działającej ok. 100 km od Kijowa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, wyposażonej w reaktory typu RBMK-1000. Była to jedna z kilku tego typu elektrowni w Związku Sowieckim.

26 kwietnia operatorzy mieli przeprowadzić standardowy test reaktora. Popełnili błąd katastrofalny w skutkach: o godzinie 1.23 doszło do dwóch wybuchów, które zniszczyły reaktor i uwolniły ogromną ilość pierwiastków radioaktywnych; trafiły one do atmosfery, gleby i wody. Powstałe promieniowanie szacowano na 200 mln kiurów – była to ilość porównywalna ze skutkami eksplozji dużej głowicy nuklearnej, równej czterem bombom zrzuconym w 1945 r. na Hiroszimę. Skażenie – głównie radioaktywnym cezem i jodem – odnotowano w mniejszym lub większym stopniu na całej półkuli północnej.

Kierownictwo elektrowni długo odrzucało myśl, że reaktor uległ zniszczeniu....