Kultura w skrócie

DOMY

Do połowy stycznia 2022 r. w słynnym Pavillon de l’Arsenal w Paryżu otwarta będzie wystawa „Moving Architecture” prezentująca najbardziej znane projekty polskiego architekta Roberta Koniecznego. Jego Dom Kwadrantowy wygrał właśnie konkurs Iconic Awards 2021 w dwóch kategoriach: innowacyjna architektura i innowacyjny materiał. To już druga międzynarodowa nagroda dla tego budynku.

ŻABY

Złotą Żabę zakończonego właśnie festiwalu EnergaCAMERIMAGE otrzymał operator Robbie Ryan za zdjęcia do filmu „C’mon C’mon”. Srebrna Żaba przypadła Bruno Delbonnelowi za zdjęcia do „Tragedii Makbeta” Joela Coena, a brązowa – Greigowi Fraserowi za zdjęcia do „Diuny”, filmu, w którym, zdaniem jurorów „udało się zbudować monumentalny świat będący jednocześnie intymną symbiozą natury i światła”. W konkursie polskim nagrodę otrzymali reżyser Piotr Domalewski i operator Piotr Sobociński jr za „Hiacynta”.

SERIALE

Choć netfliksowa ekranizacja prozy Andrzeja Sapkowskiego z Henrym Cavillem w roli głównej nie przypadła do gustu wszystkim fanom sagi o Wiedźminie, serial oglądał się rewelacyjnie. Premiera najnowszych odcinków drugiego sezonu zaplanowana jest na 17 grudnia, a Netflix zaprezentował właśnie jego oficjalny trailer.