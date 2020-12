Kultura w skrócie

ANIMACJA W GDYNI

Jury 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych przyznało Złote Lwy „Zabij to i wyjedź z tego miasta” Mariusza Wilczyńskiego. To pierwsza w historii animacja wyróżniona główną nagrodą na tym festiwalu. Srebrne Lwy powędrowały do reżysera Magnusa von Horna i producenta Mariusza Włodarskiego – twórców „Sweat”.

„NA RAUSZU” W BERLINIE

Z kolei najważniejsze tegoroczne Europejskie Nagrody Filmowe przyznano autorom „Na rauszu” w reż. Thomasa Vinterberga (czytaj więcej o filmie >>>). Nominowane w czterech kategoriach „Boże Ciało” Jana Komasy nie zwyciężyło w żadnej z nich.

HOLLAND ZA WENDERSA

Podczas gali ogłoszono natomiast, że na czele Europejskiej Akademii Filmowej (organizacji zajmującej się wspieraniem i promowaniem kina) stanie – jako pierwsza kobieta w historii – Agnieszka Holland. Reżyserka zastąpi na tym stanowisku Wima Wendersa.

PRAWA DO DYLANA

Wytwórnia Universal podpisała umowę na zakup całego katalogu utworów Boba Dylana. To prawdopodobnie największe w historii jednorazowe przejęcie praw autorskich – cena transakcji szacowana jest na ponad 300 milionów dolarów.