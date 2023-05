Kraj w skrócie

OSIEMSET PLUS

Po miesiącach deklaracji, że to wykluczone, Jarosław Kaczyński na konwencji programowej PiS zapowiedział, że od nowego roku program 500 plus zmieni się w 800 plus, za którym pójdą bezpłatne leki od 65. roku i do 18. roku życia, a także darmowe przejazdy państwowymi autostradami. Wcześniej, bagatela, trzeba wygrać wybory.

CZTERDZIEŚCI PLUS

Mateusz Morawiecki ogłosił, że rząd przeznaczy 40 mln zł na rozbudowę stadionu Rakowa Częstochowa. Klub, który zdobył właśnie mistrzostwo Polski, dzięki wsparciu z publicznych pieniędzy będzie mógł rozgrywać na obiekcie mecze europejskich pucharów.

PIĘĆ MINUS

Na 31 maja wyznaczono nowy termin rozprawy Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym. Na razie organ kierowany przez Julię Przyłębską jest sparaliżowany – co najmniej pięciu sędziów uznaje, że kadencja pani Julii upłynęła i powinno się wybrać nowego prezesa.

ZERO (KALORII)

Katolicki Uniwersytet Lubelski otwiera kierunek lekarski – informuje „Gazeta Wyborcza”. Szefową Instytutu Nauk Medycznych została żona ministra edukacji, która ma doktorat z biologii i wykłada dietetykę.