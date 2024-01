Andrzej Zoll: Prezydent musi się cofnąć

Po pierwsze, istnieje normalna, prawna droga do podważenia prawomocnego wyroku skazującego: kasacja, którą powinna się zająć Izba Karna Sądu Najwyższego. Ona może dojść do wniosku, że prezydent miał rację, ułaskawiając obu panów. Osobiście się z tym nie zgadzam, ale nie jestem sędzią. Podkreślam jednak: to jedyna droga, a nie sięganie po jakieś niepoważne numery z porywaniem akt przez Izbę Kontroli. Pomijam już kwestię, czy ona jest, czy nie jest sądem, i że w jej składzie jest były wiceminister spraw zagranicznych, czyli kolega obu osadzonych. Przede wszystkim: ona zajęła się sprawą, która nie należy do jej kompetencji, bo w postępowaniu sprawdzającym Sąd Najwyższy miał się zająć tylko jego formalną stroną. Mówiąc dosadnie: tym, czy marszałek Sejmu umie czytać i czy dostarczono mu dokumenty stwierdzające, że sąd wydał prawomocny wyrok, skazał na pozbawienie wolności, a przestępstwo było umyślne. Wygaszenie mandatu odbyło się z mocy prawa, w momencie wydania wyroku skazującego, czyli 21 grudnia. Marszałek tylko to potwierdził.

Wróćmy do prezydenckich wet. Co można zrobić w sytuacji, gdy parlament zostanie nimi zasypany?

Nic. Dopóki nie ma 276 posłów do odrzucenia weta, nic się nie da zrobić.

Czyli?

Jeśli miałbym pozostać na gruncie sądownictwa: minister Bodnar słusznie zapowiedział, że nie będzie otwierał konkursów sędziowskich. Będą oczywiście wakaty, ale przez półtora roku wytrzymamy.

Ale przecież sądy zatkają się jeszcze bardziej.

Aż tak się nie zatkają, sędziów wcale nie jest aż tak mało, a problemy są bardziej z organizacją ich pracy. A poza tym władza będzie mogła społeczeństwu wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Pytanie, czy będzie w tym skuteczna.

A co z problemami natury logicznej? Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN, o której mówił Pan przed chwilą, rozstrzygnęła właśnie, że wybory parlamentarne były ważne. Wystąpił przed nią przedstawiciel Adama Bodnara, prokuratora generalnego, który nie uznaje jej za sąd, ale mówi do niej: „Wysoki Sądzie”. Logika prostego człowieka wysiada w tym miejscu.

Wysiada, z pewnością. Ale musimy z tym żyć. Nie da się szybko przywrócić pełnej logiki naszemu życiu po ośmiu latach burzenia porządku przez PiS.

Kiedy Sąd Najwyższy orzekał o ważności wyborów prezydenckich w 1995 r., w których wygrał Aleksander Kwaśniewski – a rozpatrywał protesty związane z kłamstwem kandydata na temat jego wykształcenia – wszyscy wstrzymaliśmy oddech.

Nawiasem mówiąc, gdy w tej sprawie decydował Sąd Najwyższy, niektórzy sędziowie mieli odmienne zdanie niż większość.

Ale wszyscy mieliśmy wtedy poczucie, że jest jakaś sprawiedliwa instytucja, która może takie kwestie rozstrzygać i której słowo jest ostateczne. Było to kilka lat po upadku komuny. Dziś, po 35 latach demokracji, jej nie mamy.

Mamy. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. A Trybunał Sprawiedliwości UE nie odpowiada na pytanie zadane przez Izbę Kontroli, mówiąc: „Ty nie jesteś sądem, a ja odpowiadam tylko na pytania sądu”. Elementarne standardy systemu sądownictwa – kto jest sędzią, co to jest sąd – są zdefiniowane dla całej wspólnoty, do której, jak rozumiem, wciąż Polacy chcą należeć.

Tylko my byśmy chcieli traktować swoje państwo z powagą.

Zapewniam panów, że ja też. Ale są sytuacje, których nie przeskoczymy.

A skoro wspomnieliśmy o Izbie Kontroli: przyjrzyjmy się jej decyzji – słowo „postanowienie” czy „wyrok” nie przejdzie mi przez gardło – w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Izba uznała, że wyrok warszawskiego sądu był błędny, choć to w ogóle jest poza jej zasięgiem! Takimi kwestiami może się zajmować tylko Izba Karna w procesie kasacyjnym. To prawniczy elementarz.

Wróćmy do pytania o prezydenta. Co zrobić, jeśli będzie wetował wszystko?

Po półtora roku zostanie rozliczony jako człowiek działający na szkodę państwa. Pewnie nie przed Trybunałem Stanu, bo może zabraknąć głosów w parlamencie, ale weźmie się go przed normalny sąd w Krakowie czy Warszawie. W kodeksie karnym znajdzie się dużo paragrafów, które naruszył podczas dwóch kadencji.

Czy prezydenta można przymusić do współpracy? Np. ograniczając budżet jego Kancelarii?

Z Kancelarią Prezydenta nie wiem, jak można postąpić, ale podobny ruch byłby możliwy z Trybunałem Konstytucyjnym. Skreślić środki na jego funkcjonowanie, zostawić tylko minimalne fundusze na administrację – i ułatwić sędziom przechodzenie w stan spoczynku w zamian za złożenie rezygnacji.

Ale to już jest bardziej polityka niż prawo.

Czasami problemy prawne można rozstrzygnąć metodami politycznymi. Dublerów osadzonych w Trybunale, a powołanych uchwałą Sejmu opanowanego przez PiS, można uchwałą obecnego Sejmu odwołać.

Prezydent może nie zechcieć przyjąć od nich ślubowania...

Można to ślubowanie wysłać mu listem poleconym, z podpisem poświadczonym notarialnie. Prawo stanowi, że prezydent ma odebrać ślubowanie od sędziego. To niekoniecznie musi się odbyć w formie osobistego stawiennictwa. Nie podejrzewam, by Kancelaria odmówiła odebrania przesyłki.

Jakby Pan umocował Prokuratora Generalnego w naszym systemie prawnym? PiS postanowił powtórnie połączyć tę funkcję z ministerialną.

Ja się od zawsze opowiadałem za rozdzieleniem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ale teraz mamy podwójnie skomplikowaną sytuację, bo PiS, przewidując wynik wyborów, pozbawił Prokuratora Generalnego wpływu na Prokuratora Krajowego, któremu powierzył szereg nowych kompetencji. Jest on dziś tak naprawdę reprezentantem starej władzy w nowym rządzie, i nie można go zwolnić bez zgody prezydenta, choć słyszę, że teraz próbuje to zrobić Adam Bodnar, kwestionując przywrócenie prokuratora Barskiego do służby dwa lata temu i przenosząc go w stan spoczynku.

Mój ojciec, który nie był prawnikiem, uważał, że resort sprawiedliwości jest w ogóle niepotrzebny. Że to powinien być departament w Kancelarii Premiera, zajmujący się obsługą administracyjną sądownictwa. Muszę powiedzieć, że zgadzam się z tym stanowiskiem.

Ustawa zmieniająca te relacje też skończyłaby się wetem. Czy nie boi się Pan, że jak się zaprze prawa strona, to będziemy mieli chaos, przemoc w Sejmie i powtórkę posiedzeń przenoszonych do Sali Kolumnowej, jak w 2016 r.?

Ja uważam, że to nie sejmowa większość powinna wychodzić z sali, tylko marszałek powinien wezwać straż marszałkowską, która wyprowadziłaby osoby odpowiedzialne za obstrukcję.

Prawie dwustu ludzi?! Trzeba by wezwać posiłki policyjne.

Państwo nie może tu ustąpić. Jak się inaczej nie da, trzeba wezwać policję na pomoc.

Czegoś takiego w Unii Europejskiej jeszcze nie było.

Być może nie będzie wyjścia. Nie widzę tu sensownej alternatywy.

Bardzo czarny scenariusz Pan kreśli.

Mówiłem już: nie mam za bardzo nadziei, że prezydent zacznie współpracować.

Nawet Waszyngton go do tego nie skłoni, jak przy lex TVN, kiedy Duda ostatecznie zawiódł Kaczyńskiego? Sygnały, jakie wysyła ambasador USA po spotkaniu z ministrem sprawiedliwości, świadczą o wsparciu dla nowego polskiego rządu.

Myślę, że Andrzej Duda wie, iż nie ma żadnych szans na karierę międzynarodową, a jedyne, na co może liczyć w kraju, to ewentualna walka o przejęcie schedy w PiS po Jarosławie Kaczyńskim. Co byłoby, umówmy się, potężną degradacją dla głowy państwa, gdyby dał się uwikłać w te codzienne konflikty. Dbając o powagę tego urzędu, twórcy naszego ustroju próbowali się zresztą zabezpieczyć przed takimi przypadkami, przeznaczając dla odchodzącego prezydenta emeryturę, samochód, ochronę, biuro...

Na Uniwersytet Jagielloński nie wróci?

Może próbować, ale szybko wezwie go na dywanik rzecznik komisji dyscyplinarnej za złamanie przysięgi doktorskiej i różne inne poważne grzechy przeciwko praworządności, które pracownikowi naukowemu nie przystoją. Na UJ na pewno nie będzie mile widziany.

Jakoś trudno się tego wszystkiego słucha w momencie zagrożenia wojną.

Ja mam bardzo poważne podejrzenie, że inwigilacja wywiadu rosyjskiego jest w polskiej polityce olbrzymia; skierowana na rozchwianie systemu i skłócenie nas. To z pewnością nie ułatwia współpracy. Powtórzę jednak jeszcze raz: nawet przy scenariuszu prezydenckiej obstrukcji Polska się nie zawali, po prostu wiele spraw będzie musiało odczekać. Gospodarka pewnie tego w ogóle nie odczuje przy odblokowanych pieniądzach z Brukseli, ale naprawy wymiaru sprawiedliwości nie ruszymy.

Zwłaszcza że to nie jest tylko kwestia prezydenckich wet: żeby skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wystarczy wniosek 50 posłów PiS.

Sejm nie powinien o tym myśleć, tylko uchwalać ustawy. A tamci niech je blokują. Wyborcy ich rozliczą za anarchizację życia.

To jest jednak odważne założenie: po półtora roku totalnego chaosu, liczyć na porażkę kandydata PiS w wyborach na prezydenta. Poprzedni wygrał dwa razy z rzędu.

Poparcie dla PiS spada, bo ta partia nie ma już żadnej wizji. Myślę, że ten proces będzie postępował.

No dobrze, załóżmy, że tak się stanie. Że w Polsce naprawi się funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Czy nie uważa Pan, że środowisko sędziowskie wymaga jednak nadzoru ze strony społecznej? Przykład: afera w krakowskim sądzie apelacyjnym z 2016 r., z którego wyprowadzono 35 mln zł, a w sprawę zamieszani byli prezes, dyrektor i szef centrum zakupów dla całego polskiego sądownictwa. Sprawdziliśmy, co dzieje się z tą sprawą: wobec części oskarżonych została zawieszona...

Sędziowie nie są wyjęci spod prawa i nie są święci. Wśród 10 tysięcy ludzi zawsze znajdą się czarne owce. Być może selekcja do tego zawodu powinna być dokładniejsza. Tutaj zresztą za rządów ministra Ziobry też wiele popsuto, np. upolityczniono bardzo dobrą szkołę dla sędziów i prokuratorów w Krakowie, która uczyła ich także kompetencji etycznych. Upieram się jednak: system jest zdrowy. Mamy w sądach dwie instancje, czyli wyrok jest zawsze oceniany. Są inspekcje w sądach.

Pytamy o kontrolę społeczną.

To nie jest łatwe. W sprawach cywilnych zwykle mamy 50 proc. niezadowolonych, w sprawach karnych – pewnie 80 proc., które uważa się za niewinne.

Prosty człowiek myśli jednak sobie: „ręka rękę myje”.

Podoba mi się przykład niemiecki, gdzie sędziowie nie mają immunitetu poza salą sądową. Jeśli będą prowadzić samochód po pijanemu, zostaną osądzeni jak każdy obywatel. Chronione jest tylko to, co robią w sądzie: kogo skażą, jakiego świadka powołają. To stawia ich na równi z innymi obywatelami.

Wróćmy do głównego wątku rozmowy. Jan Rokita nazwał obecną sytuację „ograniczonym stanem wyjątkowym” – dokonując skoku na telewizję, w imię nadrzędnych racji, władza zawiesiła moc obowiązujących ustaw.

Prosiłbym, żeby z tego konstruktu prawnego, na jakim oparł się minister Sienkiewicz, mnie nie egzaminować, bo kodeks handlowy nie jest moją domeną. Przypomnę tylko, że Rada Mediów Narodowych to kolejny niekonstytucyjny twór w tym bałaganie, który odebrał kompetencje konstytucyjnej KRRiT. Nie mielibyśmy tego problemu, gdyby nie PiS oraz prezydent, który te poczynania zatwierdzał.