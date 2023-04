Kraj w skrócie

REKORD

Podczas 31. Finału WOŚP zebrano rekordowe 243,3 mln zł. Hasłem tegorocznej imprezy było: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Początki sepsy miał niedawno Jarosław Kaczyński, o którym poseł Suski mówi, że wkrótce znów ruszy w Polskę.

NIEPAMIĘĆ

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ruszył tymczasem do mediów. Oto fragmenty jego wywiadu dla Wirtualnej Polski: „Nie pamiętam teraz. Musiałbym sprawdzić”. „Nie pamiętam tego projektu, naprawdę. Nie jestem przygotowany do dyskusji na ten temat”. „Nie jestem przygotowany w tym temacie”. „Ale to rzeczy sprzed czterech lat. Wielu z nich nie pamiętam”. „Nie mam poglądu na ten temat. Jest to część rzeczywistości, którą się nie interesuję”.

PAMIĘĆ

Dziesiątki tysięcy Polaków wzięło udział w zorganizowanych w rocznicę śmierci Jana Pawła II marszach dziękczynienia za jego pontyfikat, ale były również elementy wojny kulturowej: w Łodzi oblano farbą papieski pomnik stojący przed katedrą, w Białymstoku zaś kibice nieśli transparent „Jan Paweł II święty, TVN przeklęty, Jaga murem za JP II”. W pociągach Pendolino częstowano pasażerów tzw. papieskimi kremówkami.