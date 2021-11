Kraj w skrócie

TROCHĘ DROGO

Ceny paliw na polskich stacjach notują historyczne rekordy: na większości z nich za litr benzyny 95 trzeba zapłacić powyżej 6 zł, a eksperci spodziewają się dalszych podwyżek.

I TAK TANIO

„Jeśli wzrost wynagrodzeń jest dużo szybszy niż inflacja, to jest to w porządku. Ludzie mają więcej pieniędzy. Jeśli ktoś zarabia o 20 proc. więcej, a inflacja jest 6 proc., to mu 14 proc. zostaje w kieszeni” – powiedział w Radiu Zet wicepremier Henryk Kowalczyk, w rozmowie z dziennikarką pokazując również, że nie rozumie związku między wysokością stóp procentowych a ratą kredytów.

NA BOGATO

Z okazji Dnia Niepodległości NBP wydał kolekcjonerski banknot z Lechem Kaczyńskim – oprócz twarzy, autografu i cytatu z nieżyjącego prezydenta, a także godła i flagi, znalazły się na nim też, w dość jaskrawych barwach: Pałac Prezydencki i Order Orła Białego, budynek Muzeum Powstania Warszawskiego, dzwon przy Murze Pamięci, cmentarz w Katyniu, żurawie gdańskiej stoczni i tłum u jej bram, logo Solidarności i symbol wiktorii.

PO MĘSKU

Jakub Kulesza, Robert Winnicki, Artur Dziambor, Grzegorz Braun i Paweł Szramka – parlamentarny Zespół ds. Opieki Okołoporodowej tworzy czterech posłów Konfederacji i jeden z PSL.