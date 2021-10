Kraj w skrócie

INFLACJA

Ceny towarów i usług liczone rok do roku wzrosły we wrześniu o 5,8 proc. (w porównaniu z poprzednim miesiącem był to wzrost o 0,6 proc.). To najwyższa inflacja od 20 lat.

OPOZYCJA

Wzrosło również Donaldowi Tuskowi: 28,8 proc. badanych w sondażu „Rzeczpospolitej” uznało go za lidera opozycji. 8,4 proc. wymienia w tym kontekście Rafała Trzaskowskiego, a 6,1 proc. – Krzysztofa Bosaka.

TRYBUNAŁ

Trybunał Konstytucyjny znów odłożył orzeczenie ws. zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Podczas posiedzenia Julia Przyłębska uniemożliwiła przedstawicielom Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedź na zadane przez siebie pytanie, a na prośbę o zaprotokołowanie tego odpowiedziała „To wszystko i tak się nagrywa”.

AUTOR

À propos nagrywania: na Wyspach zarejestrowano publicystykę Rafała Ziemkiewicza. Gdy prawicowy felietonista odwoził do Anglii córkę rozpoczynającą studia na Oksfordzie, został odesłany z lotniska w związku z poglądami nielicującymi z wartościami uznawanymi w Wlk. Brytanii.

DAMA

Para prezydencka wzięła udział w akcji sadzenia drzew. Jak wyjaśniła rzadko udzielająca publicznych wypowiedzi Agata Duda, chodziło o uświadomienie społeczeństwu, że „lasy są dobrem wspólnym, o które wspólnie powinniśmy dbać”.