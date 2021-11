Kościół w skrócie

POMOC

W niedzielę 21 listopada odbędzie się w całej Polsce zbiórka pieniędzy na rzecz imigrantów na granicy polsko--białoruskiej – zapowiedział przewodniczący episkopatu abp Stanisław Gądecki. Zebrane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działań Caritas Polska oraz na integrację uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

PROMOCJA

Franciszek mianował s. Raffaellę Petrini sekretarzem generalnym Państwa Watykańskiego. To po prezydencie drugie najważniejsze stanowisko w administracji Watykanu, do tej pory tradycyjnie zarezerwowane dla biskupa. 52-letniej franciszkance podlegać będą m.in. Muzea Watykańskie, poczta i policja. Papież realizuje swój postulat, by kobiety piastowały w Kościele wysokie stanowiska niezwiązane ze święceniami.

KONSEKWENCJA

Katoliccy biskupi Francji, zebrani na zgromadzeniu plenarnym w Lourdes, uznali „systemowy wymiar przemocy seksualnej” w Kościele. Ich zdaniem nie jest ona „jedynie dziełem pojedynczych osób” – była możliwa dzięki „ogólnemu kontekstowi”. Hierarchowie omawiają także kwestię odszkodowań dla ofiar. To efekt niedawno ogłoszonego przez niezależną komisję raportu na temat nadużyć w Kościele.