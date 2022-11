Pedofilia, nadużycia, rozbierane spowiedzi. Kościół we Francji bezsilny wobec kryzysu.

PRZED CZASEM | We francuskim Kościele kardynał przyznał się do pedofilii, a biskup uprawiał rozbierane spowiedzi. Skandal goni skandal. Czy ten kryzys jest do przezwyciężenia?