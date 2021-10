Kac po rewolucji

Muktada as-Sadr wygrał już poprzednie wybory w 2018 roku, kiedy to wprowadził 54 posłów do 329-osobowego parlamentu. Teraz uzyskał jeszcze lepszy wynik – w nowym parlamencie będzie mieć już ponad 70 posłów. To wciąż za mało, by samodzielnie rządzić w Bagdadzie.

Dobiegający pięćdziesiątki Muktada as-Sadr jest największym beneficjentem porządków, jakie w 2003 roku zaprowadzili tu Amerykanie po zbrojnej interwencji. Wcześniej 40-milionowym dziś krajem rządził dyktator Saddam Husajn. Wywodził się z irackich sunnitów, którzy dzięki niemu korzystali z przywilejów władzy. Szyitom, stanowiącym dwie trzecie ludności, pozostawało w najlepszym wypadku znosić tyranię Saddama, buntowników czekały brutalne prześladowania. Ojciec Muktady, wielki ajatollah Mohammed Sadik as-Sadr, a także jego stryj, Mohammed Bakir zostali zamordowani na rozkaz tyrana. Saddam kazał zabić także dwóch braci...