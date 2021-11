Hydraulik na milisekundy

Hydraulik Mario, główny bohater gry „Super Mario Bros.”, musi uratować księżniczkę Peach, więzioną w Królestwie Grzybów przez złego Bowsera. Od księżniczki dzielą go 32 poziomy, a w nich wąskie platformy unoszące się nad bezdenną przepaścią, wysuwające się z rur drapieżne rośliny i żółwie miotające młotkami.

To naprawdę trudna gra. Większość sprawnych dorosłych będzie miało problem z ukończeniem pierwszego poziomu. „Super Mario Bros.” powstało w latach 80., kiedy gry projektowano jeszcze z myślą o automatach na monety, a nie o komputerach domowych. Cóż zaś po graczu, który spędzi przy maszynie godzinę na jednej ćwierćdolarówce? Producenci szybko zorientowali się, że optymalny czas gry to około dwie minuty – wystarczająco długo, żeby poczuć przyjemność z rozgrywki, ale wystarczająco krótko, żeby automat wypełnił się monetami. Gry powstawały wtedy, by stanowić emocjonujące...