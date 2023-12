Dlaczego tak trudno przełożyć grę na film

Jeśli adaptacje gier wideo coraz rzadziej przypominają produkty filmopodobne, jest to przede wszystkim zasługą pokoleniowej zmiany. Generacja reżyserów urodzonych w latach 80. i 90., którzy wyrośli na grach wideo, rozdaje karty w Hollywood. Ich filmowe CV staje się mniej istotne niż szczególny rodzaj wrażliwości, sygnalizowany często w nowych mediach. Australijczycy, bracia Danny i Michael Phillipou (rocznik 1992), odnieśli sukces za sprawą niskobudżetowego horroru „Mów do mnie!”, który wziął szturmem kina i stał się wydarzeniem w mediach społecznościowych.

Teraz przygotowują się do realizacji „Street Fightera” na podstawie popularnej serii gier. Wystarczy rzut oka na prowadzony przez nich na YouTube kanał RackaRacka, by wiedzieć, że mają papiery na tę robotę: naładowanym dziką kinetyczną energią i zrealizowanym w zgodzie z prawidłami filmowego rzemiosła winietkom bliżej bowiem do elektronicznej rozrywki niż do kina. Emma Tammi (rocznik ’95) podpisała adaptację kultowego cyklu opowieści z dreszczykiem „Five Nights At Freddy’s”. Z kolei Simon McQuoud (rocznik ’94) przygotowuje sequel kolejnej filmowej adaptacji „Mortal Kombat”. Choć na gali Oscarów pojawią się co najwyżej jako osoby towarzyszące, to widać w ich filmach jakiś rodzaj szacunku do materiału źródłowego. A także świadomość, że kino inspirowane grami musi być odpowiedzią na potrzeby zapalonych graczy, ale też widzów, dla których PlayStation to marka japońskich lodówek.

Przeprowadzona przez magazyn „Empire” rozmowa ze współtwórcą serialu „The Last of Us” Craigiem Mazinem odsłania jeszcze jedną interesującą perspektywę. „To nie podlega dyskusji: mówimy o najwybitniejszej historii, jaką dotąd opowiedziały gry wideo. A mówimy o medium, które często zapewnia wspaniałą rozrywkę, ale nie sprawdza się jako struktura dramatyczna” – przekonuje scenarzysta. I zupełnie nieświadomie powiela błędne założenie większości ludzi kina. Podobnie jak w przypadku najwybitniejszych filmów i książek, arcydzielność tekstu wynika z samej natury medium. „The Last of Us” jest arcydziełem nie dlatego, że oferuje filmowe panoramy i jazdy kamery, tylko właśnie dlatego, że opowiedziane jest językiem gier wideo.

Im prędzej w Hollywood zrozumieją, że ważniejsze od „uszlachetniania” młodszej sztuki jest jej zrozumienie, tym więcej będą mogli wygrać.