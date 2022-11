Elektrownia atomowa w Polsce: co nas czeka

Dopracowywane od lat rządowe plany strategiczne zakładały, że powstaną u nas dwie elektrownie atomowe. Pierwszym krokiem miało być stworzenie modelu ich sfinansowania, a dopiero później wybór firmy, która je wybuduje. W zeszłym tygodniu strategie niespodziewanie trafiły do kosza. Rząd wybrał amerykańską technologię Westing-house AP1000, ale tylko do budowy jednej elektrowni. W sprawie drugiej decyzja ma zapaść później. Jeśli idzie o finansowanie, czyli krok pierwszy, to – jak stwierdził premier – „jest kolejka chętnych”, ale sprawa jest „nie na dziś, ani nie na jutro, lecz raczej na pojutrze”. Tymczasem wicepremier Jacek Sasin podpisał w Seulu list intencyjny w sprawie trzeciej elektrowni, dotąd nieuwzględnianej, którą budować ma konsorcjum składające się z Korea ­Hydro&Nuclear Power, Polskiej Grupy Energetycznej oraz ZE PAK Zygmunta Solorza.

