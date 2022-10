Żywe mumie

To zjawisko nie ma jednej nazwy i jednego wyjaśnienia. Przedstawiciele shingon, jednego z odłamów japońskiego buddyzmu, mówią o ­sokushin-jōbutsu – kontrowersyjnej doktrynie, wedle której można stać się Buddą we własnym ciele, a jedną z dróg prowadzących do tego stanu jest wygaszenie aktywności i zastygnięcie w bezruchu. Dżiniści, wyznawcy jednej z najstarszych żywych religii Indii, znają ślub ­samlekhana, polegający na całkowitym wyrzeczeniu się pokarmów i napojów, którego ukoronowaniem jest ­samadhi-marana, śmierć w stanie skupienia medytacyjnego. Praktyczni zachodni naukowcy stosują zaś termin ­automummification, koncentrując się, co łatwo im wybaczyć, na cielesnym aspekcie omawianej tu przemiany.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że wszystkie te nazwy i uzasadnienia...