Życie na krawędzi. Rozmowa z autorem książki „Końce świata”

MICHAŁ GIKOWSKI: Jak bardzo powinno nas martwić to, co dzieje się z Ziemią teraz? Przytrafiło się jej już mnóstwo okropnych rzeczy.

PETER BRANNEN: Bardzo niepokojące jest to, że pociągamy za dźwignie, które odpowiadały za najgorsze katastrofy w historii naszej planety. Zniszczeniom, które obserwujemy, daleko jeszcze do tych, które dotknęły naszą planetę podczas dotychczasowych pięciu wielkich wymierań. Mamy czas, by uniknąć najgorszego. Choć to, że nasza sytuacja w ogóle może być porównywana z wydarzeniami, które następują raz na sto milionów lat, też daje do myślenia.

Jak więc wygląda prawdziwy koniec świata?

Może wyglądać straszliwie na zupełnie różne sposoby. Najsłynniejszy jest koniec świata dinozaurów, będący skutkiem uderzenia w naszą planetę skały, która miała od 9 do 16 km średnicy i poruszała się 20 razy szybciej niż kula z karabinu...