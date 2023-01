Wyścigówka talibów. Oto Mada 9 - pierwszy sportowy samochód z Afganistanu

Nadano mu imię Mada 9, a zbudowało go kabulskie biuro projektowe ENTOP na zamówienie afgańskiego Instytutu Szkolenia Technicznego i Zawodowego (ATVI) oraz miejscowego Centrum Wynalazczości. Trzydziestu projektantów i inżynierów pod kierownictwem szefa ENTOP-u Muhammeda Rezy Ahmadiego w niemal całkowitej tajemnicy pracowało nad pojazdem od pięciu lat. Zaczęli – co prawda, to prawda – kiedy w Kabulu panował jeszcze rząd ustanowiony przez Amerykanów, ale jego prototyp powstał już pod trwającymi od półtora roku rządami talibów, którzy po 20-letniej wojnie z armiami Zachodu, w sierpniu 2021 roku wrócili do władzy, sprawowanej już w latach 1996-2001 i utraconej wskutek amerykańskiej inwazji.

Talibowie, którzy po ponownym objęciu rządów dokładają wszelkich starań, by wyplenić wszystko to, co przez ostatnich 20 lat zaprowadzili w Afganistanie przybysze z Zachodu, nie zakazali – a...