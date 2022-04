Wybory na Węgrzech. Orbán niezwyciężony

Oddało na niego głos aż 53 proc. wyborców, a sojusz sześciu opozycyjnych partii Wspólnie dla Węgier otrzymał zaledwie 35 proc. głosów (to wyniki wstępne po przeliczeniu 99 proc. głosów). 58-letni Viktor Orbán, który rozpoczyna piątą kadencję na stanowisku premiera, zdołał przekonać około połowę wyborców, że to on jest gwarantem bezpieczeństwa Węgier w niestabilnych czasach. Na inflację odpowiedział potężnymi transferami socjalnymi, a po napaści Rosji na Ukrainę narracją, że w przeciwieństwie do „wymachującej szabelką” opozycji potrafi utrzymać Węgry z dale od wojny. W przekonaniu do tego węgierskich wyborców pomogła mu dominacja w mediach i około ośmiokrotnie wyższe wydatki na kampanię w porównaniu do wydatków sojuszu opozycji.

Wspólnie dla Węgier poniosło natomiast sromotną klęskę, której nie przewidziały żadne sondaże. Dobry wynik sojusz opozycyjny uzyskał w zasadzie tylko w Budapeszcie; nie udało mu się wygrać nawet w tych miastach, w których rządzi w samorządach. Z wchodzącym w skład sojuszu Jobbikiem skutecznie podjęli walkę rozłamowcy z tej partii – utworzona przez nich skrajnie prawicowa partia Nasza Ojczyzna uzyskała 6 proc. i na hasłach nacjonalistyczych oraz antyszczepionkowych weszła po raz pierwszy do parlamentu.

Po nacieszeniu się zwycięstwem, Fidesz czeka jednak trudna kadencja. Węgry zmagają się z coraz wyższą inflacją i zadłużeniem państwa. W polityce zagranicznej pole manewru drastycznie się skurczyło i nawet najbliżsi partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej krytykują podejścia Budapesztu do wojny ukraińsko-rosyjskiej. Środki z planu odbudowy UE dla Węgier pozostają niezatwierdzone.

Orbán mógłby teraz dokonać kolejnej wolty w swojej karierze i obrać ponownie kurs na Zachód. Ale przytłaczające zwycięstwo może podtrzymywać go w przekonaniu o słuszności dotychczasowej polityki.