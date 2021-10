Weź, licytuj i wspieraj Festiwal Conrada!

Weź udział w licytacjach na platformie Allegro - partnera strategicznego Festiwalu Conrada. Co możesz wylicytować?

Pióro wieczne, które zostanie ze zwyciężczynią lub zwycięzcą aukcji przez długie lata, wpisuje się w hasło tegorocznej edycji Festiwalu Conrada – „Natura przyszłości” – które skupić ma uwagę również na tym, jak możemy dbać o przyszłość naszej planety. Jedyny egzemplarz pióra z wygrawerowana dedykacja będzie niepowtarzalną i oryginalną pamiatką.

Fundatorem nagrody jest marka Waterman oraz sklep Twoje Pióro (www.twojepioro.pl)

Zwyciężczyni lub zwycięzca tej aukcji otrzyma recenzje nadesłanego do nas tekstu swojego autorstwa napisaną przez dyrektora artystycznego Festiwalu. Przyszłych zwyciężczynię lub zwycięzcę aukcji uprzejmie ostrzegamy – profesor Markowski przygotuje recenzję rzetelną, zgodną z etosem krytyka literackiego, niekoniecznie pochlebną!

Zwycięzców tej aukcji zapraszamy na 90-minutowe warsztaty w formie spaceru po literackich, a zwłaszcza conradowskich miejscach w Krakowie z Grzegorzem Jankowiczem, który opowie o swoim krakowskim literackim szlaku, oraz o Festiwalu Conrada z perspektywy jego twórców.

Zwycięzcy tej aukcji zostaną zaproszeni na wizytę z przewodnikiem w mieszkaniu Czesława Miłosza, które znajduje się w Krakowie przy ulicy Bogusławskiego. Czesław Miłosz zamieszkał przy ulicy Bogusławskiego w 1993 roku i spędził w nim resztę swojego życia.

Zwyciężczyni lub zwycięzca tej aukcji otrzyma książkę Laureatki lub Laureata Nagrody Conrada, z imienną dedykacją, którą Laureatka lub Laureat wypisze w chwilę po otrzymaniu Nagrody.

Zwyciężczyni lub zwycięzca tej aukcji otrzyma pięć książek nominowanych do Nagrody Conrada: „Szalejów” Macieja Bobuli, „Halny” Igora Jarka, „Bestiariusz nowohucki” Elzbiety Łapczynskiej, „Bezmatek” Miry Marcinów i „Niż” Macieja Topolskiego, z autografami ich Autorek i Autorów.

Festiwalowe „cegiełki” – bilety i karnety dobrej woli

Bilet dobrej woli to plakat tegorocznej edycji Festiwalu Conrada w formie elektronicznej, do druku we własnym zakresie. Karnetem dobrej woli jest oryginalny plakat tegorocznej edycji Festiwalu Conrada wydrukowany w formacie B1.

Zakup biletów i karnetów dobrej woli nie jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach Festiwalu Conrada, są

one otwarte i dostępne dla wszystkich, ale kupując bilety i karnety dobrej woli, wspierasz organizację Festiwalu.

Archiwalne katalogi Festiwalu Conrada

Na aukcjach znajdziesz trzy archiwalne katalogi towarzyszące I, III oraz IV edycji Festiwalu Conrada. Katalogi dostępne są wyłącznie w formie drukowanej, w związku z czym nie można zdobyć ich w inny sposób! W każdym z katalogów, oprócz programów ówczesnych edycji Festiwalu, znajdziesz wiele ciekawych i nadal aktualnych artykułów.

Na aukcji znalazły się również dwa archiwalne plakaty związane z twórczością Roberta Walsera, towarzyszące wystawie, która odbyła się podczas czwartej edycji Festiwalu Conrada w 2012 roku. Plakaty maja format B1 i wydrukowane są na wysokiej jakości papierze.

Wszystkie aukcje trwają do niedzieli 24 października. Wylicytowane kwoty zostaną w całości przeznaczone na rozwój Festiwalu Conrada, którego organizatorem, wspólnie z Miastem Kraków i KBF, jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.

weź, licytuj!

Więcej informacji na:

allegro.pl/zobacz/conradfestival