Warto zobaczyć w TV

Halka

Opera, reż. Mariusz Treliński, Polska/Austria 2019, Vod.tvp.pl

Brawurowa inscenizacja dzieła Stanisława Moniuszki w Theater an der Wien przenosi nas do hotelu Kasprowy czasów PRL-u, by przywołać upiory rodem bardziej z horroru niż z tragicznej historii miłosnej. A przy okazji opowiedzieć o świecie opartym na wyzysku i poniżeniu. Występują m.in. Piotr Beczała jako Jontek i Corinne Winters w roli tytułowej.

...