Warto zobaczyć

NIEPOKALANA

Dramat, reż. Monica Stan, George Chiper, Rumunia 2021, Cinemax 2, 21 IX, 20.20, HBO Max

To nie jest typowy film o zmaganiach z uzależnieniem od narkotyków. Perypetie dziewczyny zamkniętej w ośrodku odwykowym stają się laboratoryjnym studium nadopiekuńczości, której bardzo blisko do manipulacji i przemocy. A film opowiada o tym nie tyle słowem, co wyszukanym, klaustrofobicznym obrazem.

BABI JAR. KONTEKSTY

Dokumentalny, reż. Siergiej Łoznica, Holandia/Ukraina 2022, VoD.pl

Jaką prawdę o historii mówią nam archiwalne materiały filmowe? Czy stojący za obiektywem człowiek może być w pełni obiektywny? Sięgając do zapisów z różnych źródeł, dokumentujących masakrę sprzed 80 lat, Łoznica montuje historiozoficzny esej wizualny, który raczej stawia pytania, niż objaśnia.

PROSTODUSZNY MORDERCA

Dramat, reż. Hans Alfredson, Szwecja 1982, Netflix

W zalewie streamingowej paszy czasem trafiają się perełki. Jak ta historia z lat 30. XX wieku, w której poczciwy parobek z lekką niepełnosprawnością doświadcza na swej drodze i różnych form brutalności, i bezinteresownego dobra. Występują m.in. młody Stellan Skarsgård, zaś w epizodzie jako anioł Björn Andrésen ze „Śmierci w Wenecji”.

MOJE ŻYCIE W ROLLING STONESACH

Miniserial, reż. zbiorowa, Wielka Brytania 2022, HBO Max

Każdy z czterech odcinków, nakręcony przez czterech różnych twórców, ma tu swojego bohatera. Bo każdy ze „Stonesów” zasłużył sobie na osobny film. Ale i tak wszystko kręci się wokół zespołu – w końcu istnieje już od 60 lat, na przekór czasom czy modom. Nawet po niedawnej śmierci perkusisty Charliego Wattsa jego koledzy nie zamierzają odchodzić na emeryturę.