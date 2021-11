W chórze z Del Piero

JOANNA WIŚNIOWSKA: Jak to było z tym słoniem?

NINA PATALON: Gdy byłyśmy z siostrą małe, mama powtarzała nam, że możemy nawet jeździć na słoniu, jeśli tego chcemy. To był przekaz, że możemy robić w życiu wszystko, co jest naszą pasją, i wcale nie musi być to coś popularnego, ale coś, co daje nam radość.

Dla osoby z małej miejscowości na Mazurach to jeżdżenie na słoniu było równie egzotyczne, co gra w piłkę przez dziewczynkę?

A widzisz, bardzo inteligentna jest ta moja mama, bo rzeczywiście w latach 90. ubiegłego wieku dziewczynka grająca w piłkę była równie nie do pomyślenia, jak ta jeżdżąca na słoniu.

Skąd więc miłość do piłki?

Mama pracowała od poniedziałku do niedzieli, więc w weekendy zajmował się nami tata, który w soboty i niedziele grał mecze. Tam miałam możliwość oglądania panów biegających za piłką, podpatrywania...