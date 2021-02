Teolog przyszłości

Gdy przyjrzymy się kluczowym teks­tom Benedykta XVI i Franciszka, zobaczymy, że ich bezpośrednią inspiracją jest twórczość Romana Guardiniego – księdza, intelektualisty, profesora teologii, jednej z najważniejszych postaci Kościoła XX w.

W swoich najważniejszych dziełach, od początku pracy akademickiej aż po papiestwo, Joseph Ratzinger podążał tropami Romana Guardiniego. We „Wprowadzeniu w chrześcijaństwo” przywołał jego ideę potrzeby wyróżnienia chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Habilitacja przyszłego papieża, podobnie jak habilitacja Guardiniego, dotyczyła teologii św. Bonawentury. Pisząc wiele lat później „Ducha liturgii” – ponownie nawiązał do książki wydanej pod takim samym tytułem przez Guardiniego. Wreszcie w książce „Jezus z Nazaretu” już jako papież podkreślił, że wpisuje się w tradycję „biografii Boga”, w której Guardini ma swój udział.

Franciszek...