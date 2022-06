Recykling z walkmana. Felieton Jana Klaty

Czas nie przemija, tylko się zataja – jak słusznie zauważył niesłusznie zapomniany Tadeusz Miciński, bo miał po temu podstawy. Jednak zdaje mi się, że ujawnił tylko część prawdy o podskórnych prądach ludzkiej myśli. Rzucając uchem na dzieje kultury od czasów wynalezienia zjawiska pt. „nastolatek”, daje się zauważyć, że to, co się zataja, ma tendencje do cyklicznego odtajania.

Oto Kate Bush dziękuje fanom ultrapopularnego serialu za wywindowanie na czołowe miejsca obecnych list przebojów jej piosenki sprzed lat. Kompozycja „Running Up That Hill” otwierała znakomity album „Ogary Miłości” z 1985 r., a teraz dzięki wykorzystaniu w jednym z odcinków, chlubi się najwyższą pozycją klikalności na Spotify (licznik dziś wskazuje ponad 205 mln odsłon).

Inny przykład, z innego hiperserialu: „Drink Before the War”, przedostatni przystanek genialnego debiutanckiego albumu Sinead O’...