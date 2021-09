Przełamując falę

MACIEJ MÜLLER: Według matematycznego modelu sporządzonego przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej w połowie września zacznie się czwarta fala zakażeń koronawirusem. Szczyt ma nastąpić pod koniec listopada z nawet 30 tys. zakażeń dziennie. Czy to prawdopodobny scenariusz?

Prof. Wojciech Szczeklik: Jestem ostrożny wobec wszelkich symulacji. Nietrudno sprawdzić, patrząc wstecz, że te prowadzone w zeszłym roku niespecjalnie się sprawdzały, a rozwój pandemii co i rusz zaskakiwał. Obecnie wchodzi w grę nowy wariant SARS-CoV-2, poszczególne kraje przyjmują rozmaite strategie restrykcji, słowem: jest tyle zmiennych, że trudno wziąć je wszystkie pod uwagę. Aczkolwiek 30 tys. infekcji dziennie to liczba, którą osiągnęła w Polsce fala marcowa. W Izraelu, Wielkiej Brytanii czy USA fala wywołana wariantem Delta zbliżyła się do maksymalnych notowań z fali poprzedniej...