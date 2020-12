Praca „Peep Show”powstała na wystawę „Gdybym był księżycem” w Galerii Raster, mówiącą o intymnych relacjach sztuki z wódką, skupioną wokół prac dokumentujących osobiste zmagania artystów z nałogiem. Nie mam pojęcia, dlaczego zostałam na nią zaproszona, ale potraktowałam to poważnie, bo skoro ktoś ujmuje mnie w relacji z alkoholem, to może warto się temu przyjrzeć. W oknach rozwiesiłam betonowe pranie. Kompozycja na pierwszy rzut oka miała przypominać witrynę domu odzieżowego. Powykrzywiane w pozach cementowe ubrania tworzyły teatrzyk duchów, zastygłych widm pijaków. Był to pokaz towaru zmór widzialnych dla przechodniów, ale niewidzialnych dla samych siebie. Mimowolny striptiz, z którego główny bohater nie zdaje sobie sprawy.

Lubię balansować na pograniczu prawdy i konfabulacji. Prace, które tworzę, traktuję jak amulety zaklinające pogrążoną w kryzysie rzeczywistość. Bazuję na doświadczeniach osobistych, które przetwarzam w uniwersalne, przepełnione humorem wypowiedzi.

DOMINIKA OLSZOWY (ur. 1993) jest artystką wizualną, autorką instalacji i performansów. Laureatka nagrody „Spojrzenia 2019 – Nagroda Deutsche Bank”.