Nowinka. Felieton Stanisława Mancewicza

Nie półgębkiem, nie z przymrużeniem oka, ale serio i z namaszczeniem. Jest to – trzeba przyznać – kolejny mocny argument za tezą, że polityka polskiej prawicy jest w programowej, a tym samym intelektualnej awangardzie w skali globu.

Rzecz jasna, po tak eleganckim stylistycznie początku wypadałoby teraz Czytelnika polskiego zaskoczyć. Najlepiej elementem ludycznym, bo jest to – popatrzmy – zabieg w małych formach literackich popularny i lubiany. Wykwintna forma i elegancja myśli mieszająca się nieoczekiwanie z prostotą, pewną jajcarskością, ale nie wulgarnością to akcje w piśmiennictwie – wiadomo – pożądane. By zatem nie wylecieć z kanonu, powiemy tu żartem (w żadnym sensie prostackim), że po każdej z namaszczeniem wypowiedzianej tego typu deklaracji męskości wypada zawołać na wiecu staropolskie „sprawdzam”. To by się zaiste naszym prawicowym politykom przydało. Sprawdzanie ich...