Kraj w skrócie

PREZYDENT

„Mam nadzieję, że sprawy związane z bezpieczeństwem Polski będą tymi, wokół których uda się zbudować ponadpartyjne porozumienie” – powiedział w Zgromadzeniu Narodowym Andrzej Duda, dodając, że obecność w NATO i w UE to „fundamenty naszego bezpieczeństwa” i „polska racja stanu”.

PRZEWODNICZĄCY

„Dopóki pan Z jest ministrem sprawiedliwości, dopóty proeuropejskie ładne wystąpienia pana prezydenta będą wciąż tylko ładnymi wystąpieniami” – skomentował Donald Tusk.

PREMIER

Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie funkcjonowania tzw. tarczy antyinflacyjnej i zadeklarował podjęcie prac nad tarczą antyputinowską. „To jest walka o to, żebyśmy znowu nie byli niewolnikami Rosji, tak jak przez dziesięciolecia, przez stulecia, bo wtedy poniesiemy cenę dużo dłuższą” – powiedział, nie do końca jednak zrozumiale premier, nadmieniając, że „skompromitowana polityka UE, która ma twarz Gerharda Shrödera, odchodzi do lamusa”.

TŁUMACZ

Podczas spotkania Agaty Kornhauser-Dudy z uchodźcami z Ukrainy, zorganizowanego w Centrum Księdza Orione, tłumaczem był oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusz Piskorski. Po nagłośnieniu tego faktu przez portal wp.pl Kancelaria Prezydenta „przekazała sprawę odpowiednim służbom”.