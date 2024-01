Czy Andrzej Duda zostanie liderem polskiej prawicy?

– Prezydent nie ma też swojego przyczółka w PiS, by mocniej tam zaistnieć. Co prawda do Sejmu dostali się Marcin Przydacz, Paweł Szrot i Paweł Sałek, ale jest ich zbyt mało i nie są to wierni ludzie prezydenta, oni raczej mieli epizod pracy z nim. Dudzie nie udało się zbudować swojego zaplecza w obozie Zjednoczonej Prawicy, które orientowałoby się na niego. Jednym z powodów i zarazem przejawów takiego stanu rzeczy jest fakt, iż Kancelaria Prezydenta RP była zawsze zdominowana przez urzędników, a nie polityków – uważa Paweł Musiałek.

Na dodatek otoczenie Dudy (z wyjątkiem przyjaciela z czasów harcerskich Wojciecha Kolarskiego) ciągle się zmieniało. Kilka miesięcy przed ostatnimi wyborami Paweł Soloch, czyli Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, został ambasadorem w Rumunii, a zastąpił go Jacek Siewiera. Drugi z najważniejszych urzędników kształtujących po inwazji Rosji na Ukrainę prezydencką politykę międzynarodową, Jakub Kumoch, trafił na placówkę w Pekinie. Nielubianego w Kancelarii urzędnika Duda pozbył się pod pretekstem nieuchronienia go przed rozmową z dwoma rosyjskimi blogerami udającymi sekretarza generalnego ONZ. W roli szefa Biura Polityki Międzynarodowej (BPM) zastąpił Kumocha wspomniany już Przydacz, który dziś jest posłem.

Fluktuacja kadr jest w Kancelarii zbyt duża, by zrobić z niej wpływowe środowisko. To raczej miejsce pracy tymczasowej. Obecny szef gabinetu, Marcin Mastalerek, jest już trzecią osobą na tym stanowisku. Jego poprzednik Paweł Szrot trafił do Sejmu, a jeszcze wcześniej Krzysztof Szczerski z tej samej funkcji przeniósł się najpierw do BPM, a potem do Nowego Jorku, gdzie został przedstawicielem Polski przy ONZ.

Obecna szefowa Kancelarii Prezydenta, Grażyna Ignaczak-Bandych, także jest trzecią osobą w tej roli. Jej poprzedniczka Halina Szymańska odeszła z Kancelarii, by zostać prezeską Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Małgorzata Sadurska przeszła do zarządu PZU i PZU Życie. Można dojść do wniosku, że Pałac Prezydencki stał się trampoliną do ciekawszych i atrakcyjniejszych finansowo posad.

– To nigdy nie było spójne środowisko, dużo było w nim walki wewnętrznej i konfliktów personalnych. Ludzie się z sobą nie dogadywali, więc szybko zaczynali myśleć o własnej przyszłości. Prezydent nie miał umiejętności tworzenia zwartego zespołu i nie umiał gasić konfliktów – uważa Musiałek, ale zarazem podkreśla, że dziś Duda to dużo bardziej autonomiczna postać, a objęcie funkcji szefa gabinetu przez Mastalerka, pozwalającego sobie na krytyczne uwagi wobec Kaczyńskiego, to zapowiedź jeszcze większej zmiany. – Polityka w Pałacu będzie teraz intensywniejsza, choć myślę, że sam Duda jeszcze nie zdecydował, co zrobi później – sądzi Musiałek.

Jeden z byłych współpracowników głowy państwa zwraca uwagę, że jej przyszłość jest uzależniona od skokowej poprawy medialnego zaplecza, które dziś nie potrafi nawet zadbać o to, by szczera narciarska pasja Dudy stała się częścią jego pozytywnego wizerunku, zamiast być obiektem drwin. Trudno to jednak uczynić, jeśli w Pałacu nie ma nawet rzecznika prasowego: pierwszym był Marek Magierowski, który szybko uciekł w dyplomację, kolejnym Krzysztof Łapiński, a następnym Błażej Spychalski – on zaś odszedł jesienią 2021 r.

Nie tylko „Andżej”

Marcin Duma, badacz opinii i prezes IBRiS, uważa, że temperatura sporu może zniechęcać prezydenta do aktywności w krajowej polityce. Dla świata, mimo skojarzeń z populistyczną prawicą, Duda nie jest „Andżejem” vel Adrianem z „Ucha Prezesa”, ale człowiekiem dużo większego formatu, który wykazał się niezwykłym refleksem i zdecydowaniem po ataku Rosji na Ukrainę. To spory kapitał.

– Nie wykluczam, że po zakończeniu misji w Pałacu Andrzej Duda ruszy w świat, by opowiadać o polityce z perspektywy lidera środkowo-wschodniej Europy – mówi Duma. – Na pewno nie ma za sobą tak ciekawej historii i nie jest tak oryginalny jak Lech Wałęsa. Zarazem nie jest aż tak złym mówcą, jak to widzi wielu ludzi w Polsce, wybaczających kolejne wpadki Wałęsie. Dlatego nie lekceważyłbym perspektywy kariery międzynarodowej. Pewnie Harvard go nie zaprosi, ale jest jeszcze cała lista uczelni, w rodzaju Ohio czy Middle Tennessee.

Zdaniem szefa IBRiS wejście do codziennej krajowej polityki mogłoby być dla Andrzeja Dudy szokiem. Tu już nie będzie „królem słońce”, pracującym wcześniej przez wiele lat w dużym komforcie – uważa Duma, jednocześnie zaznaczając, że na prawicy brak dziś wyraźnego następcy Kaczyńskiego, jest za to kilka osób o podobnej, średniej sile (Błaszczak, Brudziński, Morawiecki, Sasin, Szydło, Witek), co może zrodzić między nimi konflikty przy walce o schedę. Osłabnie też znacznie wpływ na to środowisko ze strony poważnie chorego Zbigniewa Ziobry; odśrodkowe tendencje do rozpadu wzmacniać będzie również Konfederacja. Jest więc dla Dudy miejsce.

Kłopot w tym, że po opuszczeniu Pałacu prezydent będzie musiał samodzielnie brać udział w brutalnej walce politycznej, w czym dziś wyręcza go Mastalerek. Tymczasem Duda – tak uważa prezes IBRiS – nie ma cech, które Kaczyńskiemu, Tuskowi czy też Czarzastemu ułatwiają skuteczne prowadzenie gier w partii i podejmowanie trudnych decyzji personalnych.

Mimo wszystko Marcin Duma jest zdania, że prezydent to utalentowany aktor i potrafi wcielać się w role, które są atrakcyjną odpowiedzią na oczekiwania elektoratu. Pogardliwe żarty na temat jego internetowych wpadek lub wywiadów, w których pozował na twardziela, trafiają do liberalnej bańki, ale pozostali wyborcy mogą mieć na ten temat inne zdanie. A przecież to do nich kieruje swój przekaz prezydent.

Prawica z ludzką twarzą

Skuteczna walka Dudy o pierwszeństwo na prawicy zależy od tego, czy będzie umiał z gracją poruszać się na obu frontach: walki wewnętrznej i tej zewnętrznej, z nową koalicją. W sprawie wyroków na Macieja Wąsika i Michała Kamińskiego zapowiedział (na razie ustami swoich urzędników), że prędzej zgodzi się na to, by w Polsce pojawili się więźniowie polityczni, niż powtórzy akt łaski. Wróży to twardą konfrontację, zgodną z linią PiS.