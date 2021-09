Kościół w skrócie

JEDNOŚĆ

Franciszek pojechał do Węgier i Słowacji. „­Nie bójcie się dawać miejsca Słowu Bożemu i angażować świeckich: oni będą kanałami, przez które rzeka wiary ponownie nawodni Węgry”, mówił w Budapeszcie do biskupów węgierskich. „Wasze góry łączą w jeden łańcuch różnorodne szczyty i krajobrazy, przekraczają granice kraju, by łączyć w pięknie różne narody. Pielęgnujcie to piękno, piękno bycia razem” – zachęcił Słowaków (na zdjęciu papież z premierem Węgier Orbanem).

SOLIDARNOŚĆ

„Jutro może być gorzej. Od naszych obecnych wyborów zależy przyszłość naszych dzieci i los naszego wspólnego domu. Wzywamy wszystkich, niezależnie od ich przekonań i światopoglądu, aby słuchali wołania Ziemi i ludzi ubogich, zwracali uwagę na swoje postępowanie i nie uciekali przed poświęceniami dla dobra planety, którą dał nam Bóg” – napisali we wspólnym oświadczeniu papież Franciszek, patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I i arcybiskup Canterbury Justin Welby.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Sekretarzem Kongregacji ds. Duchowieństwa został chilijski ksiądz Andrés Gabriel Ferrada Moreira. Był on ofiarą wpływowego w chilijskim Kościele seryjnego pedofila ks. Fernanda Karadimy, a następnie jednym z głównych świadków w jego procesie.