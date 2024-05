Hybrydowy wóz konny: kosztowne polskie marzenie o połączeniu tradycji z nowoczesnością

Jeżeli ktoś ma już dość naskórkowych rozważań o fizycznych możliwościach polskich mężczyzn, skierujemy jego myśli ku potencjałowi intelektualnemu. Potrzebne tu będzie krótkie wprowadzenie. Jedno z wielkich pytań brzmi, dlaczego w kraju tak ogromnym jak nasz, z tak liczną ludnością o zaiste sporej wyobraźni, z bogatą tradycją snucia wszelakich wizji, od spiskowych po mesjanistyczne, dlaczego nie powstało tu nigdy żadne nowoczesne urządzenie o masowym i globalnym zasięgu. Owszem, mieliśmy turbinkę Kowalskiego, mieliśmy uchwyt utrzymujący klapę silnika fiata 126p w pozycji umożliwiającej chłodzenie motoru pędem powietrza, ale bądźmy szczerzy – motoryzacji to nie zrewolucjonizowało. Gdy próbujemy sobie przypomnieć, czy aby na pewno nic nam nie umknęło, czy aby nie popadamy w samobiczowanie, dochodzimy do wniosku, że jednak przesadziliśmy. Że na wielkie pytanie o polską myśl technologiczną istnieje odpowiedź dobra, choć nie jest ona łatwa.

A więc tutejszy potencjał inżynierski zużywany jest na koncepcje wintydżowe – najlepiej nam idzie rozwijanie urządzeń retro. Ale to wcale nie znaczy, że należy ten kierunek wyśmiać czy skreślić. Możliwe, że coś, będąc retro, ma jednak przyszłość. Ktoś – jak zwykle – poprosi nas o przykład. Mamy taki, w najznakomitszy sposób ilustrujący sytuację na rynku polskiej zaawansowanej myśli technologicznej. Oto przy okazji tradycyjnego, bo kolejnego upadku konia ciągnącego wóz z turystami ku Morskiemu Oku, dowiedzieliśmy się, że od lat wielu trwają prace nad wozem ciągnionym przez konie wspomagane silnikami elektrycznymi. Prasa i wynalazcy używają określenia „wóz hybrydowy”. Wydano na ten pomysł sporo grosza, sporo czasu trwały próby, głównie nieudane, bowiem prawa fizyki, niestety, nie ulegają polskim marzeniom o połączeniu tradycji z nowoczesnością. Stromizna plus ciężar równa się problem. Na pytanie, po co to wszystko, słychać tyle, że trzeba by ulżyć maltretowanym zwierzętom, ale myśli, że można by ich w ogóle nie maltretować, jakoś nikomu nie przychodzą do głowy.

Jesteśmy bodaj jedynym krajem w świecie, w którym rzuca się solidne siły, zatrudnia pracownie politechniczne, snuje wizje, daje wielkie pieniądze, robi wieloletnie doświadczenia tylko po to, by wyprodukować elektryczną furmankę ciągnioną jednakowoż przez zmęczone konie. Miałby to być pojazd, który co prawda na Marsa nie poleci, ale jest klasycznym pomysłem zaiste księżycowym. Ktoś, komu zwierzyliśmy się z naszego zakłopotania, podsunął myśl, by polscy inżynierowie, zootechnicy i górale pomyśleli nad stworzeniem hybrydy konia z akumulatorem. Będzie to przy okazji awans do innej ligi.