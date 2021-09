Epilog „Hotelu Rwanda”

Wtedy, wiosną 1994 r., 67-letni dziś Rusesabagina – pół-Hutu i pół-Tutsi, ale uznawany oficjalnie za Hutu – przekupując pieniędzmi i alkoholem bojówkarzy Hutu otaczających jego najlepszy w kraju Hotel Tysiąca Wzgórz, a także interweniując u szefów ludobójców (niedawnych bywalców hotelu) ocalił wszystkich uciekinierów, którzy się w nim schronili. Potem, już po wojnie – przerwanej latem 1994 r. przez partyzantów Tutsi, którzy pokonali ludobójczą armię Hutu i przejęli władzę w stołecznym Kigali – Rusesabagina wyjechał z Rwandy do Belgii. Bał się, że nowi władcy, wywodzący się niemal w komplecie spośród Tutsich, będą mieć mu za złe niedawne znajomości z przywódcami Hutu.

Losy Rusesabaginy i jego hotelu, opisane przez amerykańskiego dziennikarza Philipa Gourevitcha, posłużyły za inspirację dla nakręconego w Hollywood filmu „Hotel Rwanda” (2004). Film przyniósł Rusesabaginie światową sławę i zaszczyty, prezydent USA wręczył mu Medal Wolności.

Kłopoty zaczęły się, gdy pozostając na wygnaniu w Belgii, a potem w USA, Rusesabagina wdał się w politykę i przystał do polityków Hutu, marzących o odzyskaniu władzy w Kigali. Rozczarowany rządami niegdysiejszego przywódcy partyzantów Tutsich, a dziś panującego wciąż prezydenta Paula Kagamego, zaczął oskarżać go o tyranię i dokonanie drugiego, odwetowego ludobójstwa, tym razem na Hutu. Rusesabagina założył własną partię, a wykorzystując swoją sławę, zbierał pieniądze na partyzanckie wojsko.

Kagame, rządzący po dyktatorsku i ­niecierpiący żadnej opozycji ani nawet krytyki, postanowił przykładnie ukarać bohatera „Hotelu Rwanda”. Latem 2020 r. dawny hotelarz wpadł w pułapkę zastawioną przez tajną policję Kagamego: wyruszył w podróż w przekonaniu, że jej celem będzie Burundi. Jednak samolot, do którego wsiadł w Dubaju, należał do rwandyjskiego wywiadu i wylądował w Kigali, gdzie Rusesabagina trafił do więzienia – i teraz, po półrocznym procesie, został skazany na 25 lat. ©℗

