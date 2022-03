Co potrafi Ithaca

Inskrypcje są jednym z głównych źródeł wiedzy o starożytności. Niestety, wiele ze starożytnych napisów, które dotrwały do naszych czasów, nie jest kompletnych, często nie znamy również dokładnego miejsca i czasu ich powstania, co utrudnia interpretację zachowanego tekstu. Ale w rozwiązaniu tych problemów pomocna może być sztuczna inteligencja.

Zespół badaczy z firmy DeepMind opisał w „Nature” swoje najnowsze osiągnięcie – Ithakę. To wytrenowany na ponad 78 tys. greckich inskrypcjach (pochodzących z okresu od VII w. p.n.e. do V w. n.e.) program zdolny do uzupełniania brakujących fragmentów inskrypcji, a nawet wskazania prawdopodobnego miejsca i czasu ich powstania. Sama Ithaca wykazuje ok. 60-proc. skuteczność w uzupełnianiu brakującego tekstu, ale prawdziwą moc ujawnia w rękach zawodowych historyków – poprawność ich odpowiedzi wzrosła z 25 do przeszło 70 proc., gdy wspomagali się programem. Ithaca radzi sobie także dwukrotnie lepiej niż Pythia – poprzednia wersja algorytmu, stworzona przez ten sam zespół w 2019 r. Oprogramowanie udostępnione zostało na stronie ithaca.deepmind.com. ©