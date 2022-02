Z samego ranka. Co dzieje się w szpitalu w obwodzie ługańskim

ALEKSANDRA WOŹNIAK, współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego” z Drohobycza: Halo, Lenoczka, dzień dobry!

LENA JAMPOLSKA: Halo, halo!

Jak się masz, Lenoczka? Jak się czujesz?

U nas wszystko w porządku…

Halo? W porządku?

Z samego ranka ostrzelali nas. Ale byliśmy przygotowani. Wszyscy zeszli do schronów, do piwnic. No i teraz siedzimy w piwnicy. A u ciebie jak?

Lenka, znaczy, ostrzelali waszą okolicę? Gdzieś blisko uderzyło?

[Milczenie] Tak, tak.

Jacyś ludzie… Ktoś zginął?

Tak tak. Ci żołnierze, którzy byli na posterunku, niedaleko od nas. Tam było ich szesnastu. Nie wiem, ilu z nich zginęło, ilu jest rannych. Nie wiem… Tylko że tych rannych to do szpitala brali… [cisza]

- Lena? Halo, Lena?

[Połączenie przerwane]

W czwartek 24 lutego rano rozmawiała Aleksandra Woźniak

LENA JAMPOLSKA jest ordynatorką w szpitalu psychiatrycznym w miasteczku Swatowe w Donbasie, położonym po ukraińskiej stronie frontu. Jest to największy taki szpital w ługańskim, po 2014 r. trafiało do niego wiele ofiar wojny. W minionych latach do szpitala w Swatowem kilkakrotnie docierała pomoc, organizowana przez redakcję i czytelników „Tygodnika Powszechnego”.