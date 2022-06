Trudny dom

AGNIESZKA PISKOZUB-PIWOSZ: Wróciliście z Zurychu z konferencji Europejskiego Forum Chrześcijańskich Grup LGBT. W zaproszeniach zachęcano do uczestnictwa, zapowiadając m.in. „śmiech”. Czy chrześcijanie LGBT+ mają powody do radości?

USCHI PAWLIK: Takie spotkanie daje radość bycia razem i bycia sobą. Dla niektórych, zwłaszcza osób wciąż „siedzących w szafie”, albo ludzi z Europy Środkowej, Wschodniej czy Południowej to jedna z nielicznych przestrzeni, gdzie spotykają ludzi podobnych i przyjaznych, bezpieczna i wypełniona miłością. Więc tak, jest tam miejsce na radość i śmiech, bo – nawet jeśli brzmi to jak klisza – czujemy się rodziną.

MISZA CZERNIAK: To miejsce na różne emocje, także trudne, i jesteśmy tam po to, by się pocieszać i być dla siebie nawzajem. W EuroForum nie muszę nikomu niczego udowadniać, mogę się po prostu cieszyć z...