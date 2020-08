Sądowe drogi kultury

Przypomnijmy: w 2016 r. Fundacja Malta zawarła z MKiDN umowę na organizację festiwalu. Ministerstwo zobowiązało się do wypłaty 300 tys. zł dotacji. Ale przekazania funduszy odmówiono, argumentując, że zaproszeni artyści zrażają lokalną społeczność do instytucji teatru. Poszło o kuratora imprezy Olivera Frljicia, reżysera spektaklu „Klątwa”. Fundacja wystąpiła do sądu, MKiDN złożyło apelację. Dopiero w lipcu br. sąd utrzymał wyrok pierwszej instancji, nakazujący wypłatę środków wraz z odsetkami.

Kroki procesowe przeciwko władzom Polskiego Radia (podlegającym temu samemu resortowi) podjął Marek Niedźwiecki. Sąd nakazał mediom publicznym usunąć wszystkie szkalujące artykuły o byłym dziennikarzu Trójki, który domaga się przeprosin za naruszenie dóbr osobistych. Jak dotąd przeprosił go tylko nowy szef rozgłośni Jakub Strzyczkowski. Niedługo później prezes PR Agnieszka Kamińska zakazała dziennikarzom wyrażania publicznie własnych sądów i opinii. ©℗