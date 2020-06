Obgryzione do kości

W zbiorze skamieniałości dinozaurów datowanych na około 150 mln lat, pochodzących z Mygatt-Moore Quarry w USA, zachowało się dużo śladów wyżłobionych przez zęby. Większość z nich to dzieło wielkich, drapieżnych allozaurów, które posilały się rozmaitymi roślinożernymi gadami. Ale wśród obgryzionych kości znalazły się także te należące do allozaurów – co sugeruje kanibalizm. Niektóre z nich przyczepione były do mało pożywnych części ciała, a ślady nacięć wskazują także na padlinożerstwo. Według Stephanie Drumheller i współpracowników, autorów odkrycia, zachowania te były odpowiedzią na trudne warunki środowiska. ©℗