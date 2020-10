O pamięci. Spotkanie z Marią Stiepanową [zobacz transmisję]

Zdarza się tak, że choć nie mamy o nich żadnych wspomnień, to jednak wiemy, że pewne osoby czy miejsca w jakiś sposób do nas należą. W domu babci lub ciotki znajdujemy fotografię przedstawiającą naszego dalekiego krewnego. Coś nas z nim wiąże, jest częścią naszej rodziny, ale nie potrafimy nic o nim powiedzieć. To samo dotyczy miejsc i przedmiotów. Jak sprawić, by ta daleka przeszłość zaczęła do nas przemawiać? W jaki sposób uczynić ją częścią naszego życia? I dlaczego – to najważniejsze pytanie, które stawia Maria Stiepanowa – nie możemy bez niej kontynuować naszej egzystencji?

Film YouTube: conrad_festival_2020_o_pamieci._spotkanie_z_maria_stiepanowa

W „Pamięci pamięci” nie znajdziemy ani nadmiernej żałoby, ani nostalgii, chociaż to najczęstsze tropy organizujące myślenie o rodzinnej przeszłości. Stiepanowa uniknęła tej pułapki i stworzyła dzieło oryginalne - pisała Anna Łazar w magazynie CONRAD.

Prowadzenie dzisiejszego spotkania: Małgorzata Nocuń

