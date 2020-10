Wylicytuj portret Conrada

Albin Talik jest niezwykłym artystą. O obrazach, które tworzy wymyśloną przez siebie metodą „malarstwa papierowego”, pisały największe polskie media. Jego obrazy to złożone z tysięcy kawałków papieru barwne wyklejanki, praca nad nimi trwa wiele tygodni. Jednym z dzieł Talika jest obraz „Adasinek”, przedstawiający księdza Adama Bonieckiego naprzeciwko lasu – obraz ten redaktor senior „Tygodnika Powszechnego” otrzymał w prezencie podczas jubileuszu swoich 85. urodzin.

Albin Talik przy portrecie Josepha Conrada swojego autorstwa

W tym roku, dzięki współpracy artysty z Fundacją Tygodnika Powszechnego, prezentujemy najnowsze dzieło Albina Talika. Jest to portret Josepha Conrada, wykonany techniką kolażu-wyklejanki z archiwalnych numerów magazynu „CONRAD” i okładek „Tygodnika Powszechnego”. Kompozycja odnosi się do hasła przewodniego tegorocznej edycji największego festiwalu literackiego w Polsce: „widzialne i niewidzialne” i ukrywa wiele zagadek odnoszących się do dzieł Conrada.

ALBIN TALIK: Moja twórczość to montaż obrazów z tysięcy fragmentów papieru. Tym razem posłużyłem się „Tygodnikiem Powszechnym” – w dziele znajdują się fragmenty zdjęć ks. Bonieckiego oraz innych bohaterów okładek pisma. Hasło tegorocznego Festiwalu Conrada „Widzialne i niewidzialne” podsunęło mi myśl o umieszczeniu w portrecie pisarza symboli związanych z jego życiem i twórczością. Rozpoznają je Państwo?

Obraz ten, wielkości 70 x 90 cm (bez ramy), wystawiamy na licytacji Allegro



Obraz Albina Talika „Joseph Conrad” w redakcji „Tygodnika Powszechnego” / Fot. Jacek Taran

Cała wylicytowana kwota zostanie przeznaczona na rozwój Festiwalu Conrada, którego pomysłodawcą i współorganizatorem, razem z Miastem Kraków i Krakowskim Biurem Festiwalowym, jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Dzięki temu zwyciężczyni bądź zwycięzca aukcji nie tylko stanie się właścicielem cennego dzieła sztuki – wyjątkowego portretu najchętniej czytanego na świecie pisarza z Polski, ale również wesprze największy festiwal literacki w Polsce.

Zobacz jak powstawał „Joseph Conrad”:

Film YouTube: jak_powstaje_joseph_conrad_making_of_portretu_albina_talika

