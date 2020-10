O dwoistej naturze rzeczy i ludzi. Spotkanie z Elif Şafak [zobacz transmisję]

Gdy pochodzisz z jednego kraju, ale mieszkasz w drugim, gdy na co dzień posługujesz się dwoma językami, myśląc w nich, mówiąc nimi i pisząc za ich pomocą książki, gdy równie bliska jest ci kultura wschodnia, co zachodnia, to świat i otaczający cię ludzie zdają się posiadać dwoistą naturę. Ale stan ten nie musi wywoływać niepokoju. Przeciwnie, można dzięki temu więcej zobaczyć. Bohaterki i bohaterowie powieści Elif Şafak bardzo często poruszają się między różnymi kulturami. Przewożą opowieści z jednej do drugiej, rozwijając je i przekazując kolejnym pokoleniom.

Film YouTube: cf_2020_o_dwoistej_naturze_rzeczy_i_ludzi._spotkanie_z_elif_shafak

Şafak urodziła się w Strasburgu, do pewnego momentu wychowywała się za granicą. Jak wyznaje, wciąż musiała nadrabiać i uzupełniać wiedzę o swoim kraju, kulturze i jego żywym języku. Czy odrobiła pracę domową wystarczająco sumiennie? - pytała Agnieszka Aysen Kaim w magazynie CONRAD.

Prowadzenie dzisiejszego spotkania: Grzegorz Jankowicz

