Niech giną!

Barbarzyństwo króluje w dzisiejszej Etiopii, ale to, z czym mamy do czynienia w Tigraju, jest skrajnym okrucieństwem i bestialstwem” – orzekł na początku maja patriarcha etiopskiego Kościoła prawosławnego Abune Mathias, sam będący Tigrajczykiem. Były to jego pierwsze wygłoszone publicznie słowa o tym, co dzieje się w Tigraju, do którego pół roku temu wkroczyła armia etiopska, by złamać opór północnej prowincji. „Nie wiem, dlaczego chcą zgładzić cały lud Tigraju, ale on niczemu nie przewinił. Mamy tu do czynienia z ludobójstwem i cały świat powinien o tym wiedzieć” – powiedział.

Jak liście z drzew

Orędzie patriarchy nagrał telefonem komórkowym jego amerykański przyjaciel, który odwiedził go w kwietniu w stołecznej Addis Abebie. Dobiegający osiemdziesiątki Abune Mathias skarżył się, że w Etiopii nie pozwalają mu mówić o tym, co się dzieje w Tigraju....