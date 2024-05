Premier i rakieta

Najlepsza polska tenisistka Iga Świątek pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę w finale rzymskiego turnieju WTA 1000, a upojony jej sukcesem Donald Tusk napisał na portalu X: „Iga. Tenisowa Tarcza Wschód”, nawiązując do propagandowej nazwy „Narodowego Planu Obrony i Odstraszania”, który ma zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej granicy, a przy okazji skłonić wahających się wyborców do poparcia PO w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Ministrowie i wyborcy

A wyborcy mają powody, żeby się wahać: 52,1 proc. badanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” negatywnie ocenia decyzję czterech członków rządu Tuska o kandydowaniu na europosła; zamianę foteli (i diet) popiera 34,3 proc., pozostali nie mają zdania.

Prezenterka i scenariusz

Okazuje się, że b. prezenterka TVP Magdalena Ogórek także nie miała zdania: przepraszając posła PO Andrzeja Halickiego za zniesławiający go materiał wyemitowany w 2019 r., oświadczyła, że nie znała jego treści i tylko odczytywała przygotowany tekst.