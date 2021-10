Jesień martwych emirów

Pod koniec października szef sztabu nigeryjskiego wojska gen. Lucky Irabor ogłosił, że jego żołnierze zabili emira Abu Musaba al-Barnawiego, przywódcę dżihadystów, dla których brzegi jeziora Czad stały się zachodnioafrykańskim wilajetem kalifatu Państwa Islamskiego. „Mogę z całą pewnością oświadczyć, że Abu Musab nie żyje” – obwieścił generał.

Choć śmierć emira przypisał podległemu sobie wojsku, od miesięcy mówi się, że Abu Musab zginął raczej w potyczce zbrojnej z którymś z rywali do przywództwa. Sam Abu Musab został emirem w ten sam sposób – po samobójczej śmierci osaczonego przez rywali Abubakara Shekau, złowrogiego komendanta Boko Haram.

Abu Musab, zanim zaciągnął się na świętą wojnę, nosił imię Habiba Yusufa. Był najstarszym synem świętobliwego Mohammeda Yusufa, który na przełomie wieków założył Boko Haram (w mowie hausa znaczy to tyle co „wszystko z Zachodu to złe...