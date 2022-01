Głos muezina nad Renem

Katedra św. Piotra i Najświętszej Marii Panny to symbol Kolonii. Gotycką, choć ukończoną dopiero w XIX wieku świątynię widać wyraźnie zarówno z lotu ptaka, jak i przybywając do zachodnioniemieckiej metropolii pociągiem. Prosto z dworca kolejowego wychodzi się niemal bezpośrednio na schody katedralne. Kościół i znajdujące się w nim relikwie Trzech Króli były przez wieki magnesem dla pielgrzymów. Dawne znaczenie wybrzmiewa w monumentalnym i czystym dźwięku dzwonów. Szczególnie wyróżnia się Gruby Piotrek, czyli 24-tonowy dzwon św. Piotra zawieszony w trzeciej kondygnacji wieży południowej.

W nowym roku dźwiękowy krajobraz ponadmilionowego miasta wzbogaci się o nową formę zaproszenia do modlitwy. W każdy piątek, pomiędzy południem a piętnastą z głośników kolońskich meczetów popłynąć będzie mogło zaproszenie do modlitwy. To stała formułka w języku arabskim, w której muezin najpierw...