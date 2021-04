Sprostowanie

W artykule Sebastiana Szybki o stałej Hubble’a („Problemy z ekspansją”, „TP” 14/2021) na etapie redakcyjnym wprowadziliśmy błąd. Większość obecnych metod pozwala oszacować aktualną wartość tej stałej z dokładnością do kilku (km/s)/Mpc (kilometrów na sekundę na megaparsek), a nie do ok. 0,1 (km/s)/Mpc. Za pomyłkę przepraszamy.