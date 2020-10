Debiuty siłą kobiet

O tym, która z nich zwycięży, zadecydują czytelnicy i czytelniczki wspólnie z kapitułą nagrody. Gala wręczenia statuetki odbędzie się 25 października podczas Festiwalu Conrada, natomiast do 24 października głosy mogą oddawać internauci za pośrednictwem strony internetowej www.conrad festival.pl.

– W tym roku kapituła Nagrody Conrada miała łatwiejsze zadanie niż w latach ubiegłych, gdyż pojawiło się dużo świetnych debiutów w różnych rejestrach prozy, którą nagradzamy. Z tego też względu miała zarazem zadanie trudniejsze, gdyż poziom tych pierwszych książek autorskich był bardzo wysoki i wyrównany. Każda z wybranych przez nas autorek ma coś ważnego do powiedzenia i bardzo nas to cieszy. Młoda polska literatura ma się całkiem nieźle! – uzasadnia wybór Michał Paweł Markowski, dyrektor artystyczny festiwalu i przewodniczący kapituły Nagrody Conrada.

W tym roku w gronie nominowanych do Nagrody Conrada znalazły się Dorota Brauntsch i jej „Domy bezdomne” (Dowody na Istnienie), Joanna Gierak-Onoszko i jej „27 śmierci Toby’ego Obeda” (Dowody na Istnienie) Barbara Klicka z powieścią „Zdrój” (W.A.B.), Dorota Kotas z powieścią „Pustostany” (Niebieska Studnia) oraz Urszula Zajączkowska z książką „Patyki, badyle” (Marginesy).

Nominowane autorki wskazała kapituła w składzie: Michał Paweł Markowski (przewodniczący), Urszula Chwalba, Inga Iwasiów, Grzegorz Jankowicz, Krzysztof Koehler, Zofia Król, Michał Nogaś oraz Joanna Szulborska-Łukaszewicz (sekretarz). Zdobywczyni wyróżnienia otrzyma 30 tys. złotych, zostanie też nagrodzona miesięcznym pobytem rezydencjalnym w Krakowie oraz kampanią promocyjną zwycięskiej książki na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

– Przyznawana od 2015 roku Nagroda Conrada wyróżnia się wśród polskich laurów literackich tym, że skierowana jest wyłącznie do debiutantów. Kreując nowe głosy w polskiej literaturze, zachęca wydawców do podejmowania ryzyka wydawniczego – mówi Izabela Błaszczyk, dyrektor KBF.

– Czytelnikom zaś zwraca uwagę na twórczość debiutantów, zachęcając do sięgnięcia po książki autorów o jeszcze nieugruntowanej pozycji na rynku wydawniczym. W tym roku dostaliśmy ponad 70 zgłoszeń! To tylko udowadnia, że z roku na rok debiutów jest coraz więcej – dodaje Urszula Chwalba, dyrektor wykonawcza Festiwalu Conrada.

Dotychczasowe laureatki Nagrody Conrada to: Liliana Hermetz za książkę „Alicyjka” (Nisza 2015), Żanna Słoniowska za książkę „Dom z witrażem” (Znak Literanova 2016), Anna Cieplak za książkę „Ma być czysto” (Krytyka Polityczna 2017), Weronika Gogola za książkę „Po trochu” (Książkowe Klimaty 2018) i Olga Hund za książkę „Psy ras drobnych” (Korporacja Ha!art 2019).

Nagroda Conrada jest częścią miejskiego programu wsparcia debiutów Krakowa Miasta Literatury UNESCO i stanowi wspólne przedsięwzięcie Miasta Krakowa, KBF, Instytutu Książki oraz Fundacji Tygodnika Powszechnego.

JOANNA GIERAK-ONOSZKO



FOT. EDYTA WOJCIECHOWSKA

Do 2018 roku dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Publikowała też m.in. w „Dużym Formacie”, „Piśmie. Magazynie opinii” i w „Non/fiction – nieregularniku reporterskim”. Laureatka nagrody za najlepszy reportaż prasowego na Festiwalu Wrażliwym za tekst o międzynarodowej akcji ewakuowania psa z Aleppo (2017). Nominowana do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o lekarzach i wolontariuszach pomagających uchodźcom w Berlinie (2015). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Szkoły Reportażu. Zajmuje się bohaterami drugiego planu.

„27 śmierci Toby’ego Obeda” to jej debiut książkowy, owoc dwóch lat spędzonych w Kanadzie. Książka została nominowana do wielu nagród, m.in. znalazła się w finale Nagrody NIKE oraz Nagrody im. R. Kapuścińskiego.

DOROTA BRAUNTSCH



FOT. RADOSŁAW KAŹMIERCZAK

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i Duńskiej Szkoły Dziennikarstwa w Aarhus. Swoje reportaże i fotoreportaże publikowała na łamach magazynu „DesignAlive” i kwartalnika „Fabryka Silesia”. W 2017 roku otrzymała stypendium w dziedzinie kultury Marszałka Województwa Śląskiego na napisanie książki o murowanych domach pszczyńskich. O jej fotograficzno-reporterskim projekcie Ceglane Domy pisały m.in. „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, Silesion.pl.

Jej debiutancka książka „Domy bezdomne” została nominowana w konkursie na najlepszą książkę reporterską roku V Festiwalu Reportażu w Lublinie.

DOROTA KOTAS



FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Studiowała socjologię stosowaną i antropologię społeczną w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie robi specjalizację z animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Jej debiutancka książka zatytułowana „Pustostany” ukazała się nakładem wydawnictwa Niebieska Studnia w grudniu 2019 roku. Autorka jest laureatką wielu konkursów, m.in. na reportaż o sytuacji osób LGBT+ w małych miastach w Polsce czy na tekst dotyczący różnorodności „Palma warszawska. Drzewo poznania swojego i obcego”, realizowanego przez Stowarzyszenie Filmowe Dziki Bez. Zajęła 1. miejsce w konkursie dla młodych dziennikarzy im. Z. Moszkowicza. Brała też udział w licznych projektach teatralnych i artystycznych. Lubi siedzieć na dachu i jeść czereśnie. Chciałaby, żeby tak wyglądała jej przyszłość.

BARBARA KLICKA



FOT. DOMINIKA DZIKOWSKA

Poetka, dramaturżka, scenarzystka, animatorka kultury i redaktorka. Przez lata związana z Teatrem Żydowskim, była współproducentką Festiwalu Warszawa Singera. W latach 2010–2014 pracowała jako redaktorka kwartalnika „Cwiszn”, poświęconego literaturze i sztuce żydowskiej. W 2012 roku wydała tomik „same same”, nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. W 2016 r. za „Nice” została uhonorowana Nagrodą Literacką Gdynia i Silesiusem. Razem z Jackiem Dehnelem współtworzyła interdyscyplinarny projekt „Nowy Tajny Detektyw”. Jest autorką scenariusza sztuki „Elementarz”, wystawianej w reżyserii Piotra Cieplaka w Teatrze Narodowym w Warszawie.

W 2019 roku nakładem W.A.B. ukazała się jej debiutancka powieść „Zdrój”.

URSZULA ZAJĄCZKOWSKA



FOT. TOMASZ GOGOLEWSKI

Poetka, botaniczka, artystka wizualna i muzyczka, adiunktka w Samodzielnym Zakładzie Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie. Studiuje wzrost, anatomię i ruchy roślin. Bada ich aerodynamikę oraz biomechanikę. Jej debiutancki tomik poezji „Atomy” (2014) był nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2015 roku. Na początku 2017 roku ukazał się tom „minimum”, nagrodzony Nagrodą Kościelskich, za który została również nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii „książka roku” oraz do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego.

W 2019 roku nakładem wydawnictwa Marginesy ukazała się książka „Patyki, badyle”, nominowana do Paszportu „Polityki” i wyróżniona Nagrodą Gdynia w kategorii „esej”.

Zobacz serwis przygotowany na startujący już 19 października Festiwal Conrada